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Haberler Yaşam MasterChef'te geçen fine dining konsept nedir? Fine dining ne demek, anlamı ne?
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MasterChef'te geçen fine dining konsept nedir?

Masterchef'e konuk olan şef Osman Sezener sayesinde Fine Dining konsept arama motorlarında araştırılır oldu. TV8 izleyicileri Fine Dining konseptin ne anlama geldiğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MasterChef'te geçen fine dining konsept nedir? Fine dining ne demek, anlamı ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında geçtiğimiz akşam Osman Sezener'in konuk olması sebebiyle fine dining konseptinden bahsedildi. Peki, MasterChef'te geçen fine dining konsept nedir? Fine dining ne demek, anlamı ne? İşte merak edilen soruların yanıtları...

FINE DINING KONSEPT NE ANLAMA GELİR?

Gelen misafir kendini oldukça özel hisseder ve gelen tabak kendisi için özel hazırlanmış gibidir. Yaratıcı tabakların çıktığı, fikirlerin tek olduğu konsepte fine dining denir.
Kusursuz bir masa düzeni vardır. Örtüsünden, çatal bıçağına kadar her şey orjinal malzemelerle hazırlanmalıdır. Nadir bulunan tadım menüleri bu konsepti belirlemiş restoranlarda bulunur.

FINE DINING NEDİR?

Genellikle yurt dışında bulunan birçok restoranda doyumluk değil tadımlık olarak görülen tabaklara fine dining denir. Bu tür restoranlarda her şey çok şık ve sadedir. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılır ve müşterilerin uyması gereken bazı zerafet, kıyafet kullanımları vardır.

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