MasterChef Türkiye 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümü Kahramanmaraş'ın Maraş Kalesi'nde çekildi. Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin yapıldığı bölümde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı, Kırmızı takım eleme oyununa gitti.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef son bölümde eleme adayı ERAY oldu.
12 Kasım tarihli bölümde ise BARBAROS eleme adayı olmuştu.
Pazar akşamı bir eleme adayı daha belirlenecek.
Üç kişi arasında düzenlenecek eleme oyununda bir kişi MasterChef Türkiye'ye veda edecek.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra
Serhat
Özgül
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Barbaros
Eray
Uğur
Sefa
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