MasterChef Türkiye kim elendi? Sorusu dün gece oynanan yarışmadan sonra belli oldu. Yarışmada tavırları, şivesi, enerjik hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken MasterChef yarışmacısı, bu hafta elenen isim oldu. MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı vardı. Bu hafta yarışmaya veda eden isim ise Yasin Obuz oldu.

MEHMET ŞEF ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

6 Aralık 2019 MasterChef Türkiye'nin 62. bölüm eleme gecesinde kırmızı takım ve mavi takım en iyi suşi tabağını yapmaya çalıştı. Mehmet Şef, tabakta gördüğü şeyleri yorumlarken Yasin'e övgüler yağdırdı.

CEMRE GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

MasterChef Türkiye eleme gecesinde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya bir kişinin daha veda edeceği programda Cemre Uyanık, sitemkar açıklamaları ve gözyaşlarına hakim olamaması nedeniyle izleyenleri etkiledi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununda bugün iki takımdan da bol çeşitli ve renkli sushi tabakları çıkarmaları istendi. 4 kişiden oluşan Mavi takım sayı avantajını kullandı ve bu oyunun da dokunulmazlığını kazandı. Bu durumda diğer iki yarışmacısı eleme potasında olan Kırmızı takımda son yarışmacı olan Batuhan'da direkt eleme potasına girdi.

YASİN OBUZ KİMDİR?

MasterChef Yasin, yarışmada söylediği sözler, enteresan hareketleri ile tanınıyor ve seviliyordu. Fakat Yasin, bu haftanın elenen ismi olmaktan kurtulamadı. Peki, MasterChef Yasin Obuz kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapıyor?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor.

Obuz, bir çok spor ile uğraşmış ayrıca geçmişte antrenörlük de yapmıştır.

Ticaretle uğraşan Obuz, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Yarışmada "Şampiyon belli acaba 2. kim olacak" gibi iddialı sözleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

Yasin Obuz, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun yaptığı 6 Eylül 2019 da gösterime giren Cin-si Bozuk adlı sinemada rol almıştır.

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle pazartesi akşamı 20:00'de ekranlara gelecek.

MATERCHEF ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.

HAFTANIN MASTERCHEF TAKIMLARI

Pazartesi günü kaptanlık için çöp şiş yapıldı. En iyi tabağı çıkaran Alican Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı takımın kaptanlığına Cemre'yi seçti.

Mavi Takım: Alican (kaptan),Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım: Cemre (kaptan),Yasin, Batuhan