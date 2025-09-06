BOT SİNEĞİ (BOTFLY)

Bot sinekleri, larvalarını insan veya hayvanların deri altına bırakarak üreyen tehlikeli sinek türleridir. Genellikle tropikal bölgelerde yaşayan bu sineklerin Afrika ve Güney Amerika’da farklı türleri bulunur. Larvalar, yerleştirildikleri derinin altında büyüyüp gelişirken konakçının dokularıyla beslenir. Bu süreçte deride delikler açarak ilerlerler. Maruz kalındığında larvayı çıkarmanın en etkili yollarından biri, giriş deliğini kapatarak larvayı oksijensiz bırakmaktır. Hava almak isteyen larva, kendi kendine dışarı doğru hareket eder ve bu sayede çıkarılması kolaylaşır.