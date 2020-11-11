Masumlar Apartmanı'nda heyecan durulmuyor. TRT 1'in yeni sezon dizisi Masumlar Apartmanı 9. bölüm dün ekrandaydı. Esat'ın kendisini sevmediğini öğrenince yıkılan Gülben şimdi ne yapacak? Masumlar Apartmanı 9. bölümde neler oldu? Takipçilerinin merakla beklediği Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.



Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı nefes kesen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı herkes tarafından merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.