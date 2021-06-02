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Masumlar Apartmanı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 36. son bölüm

Masumlar Apartmanı her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Son bölümde; İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğreniyor ve Han'a tokat atıyor. Masumlar Apartmanı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 36. son bölüm...

Masumlar Apartmanı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 36. son bölüm

Masumlar Apartmanı 35. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 36. bölümde; Gülben, Esat'ın annesi ile tanışır ve sınırlarını zorlayarak annesinin yemek davetini kabul eder. Ancak bu yemeğin sonuçları Gülben için ağır olur. Masumlar Apartmanı 36. son bölüm özeti..

MASUMLAR APARTMANI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülru ve Tomris’in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci’yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye’ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.



Hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur’un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han’a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye’nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

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