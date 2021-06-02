Masumlar Apartmanı 35. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 36. bölümde; Gülben, Esat'ın annesi ile tanışır ve sınırlarını zorlayarak annesinin yemek davetini kabul eder. Ancak bu yemeğin sonuçları Gülben için ağır olur. Masumlar Apartmanı 36. son bölüm özeti..

MASUMLAR APARTMANI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülru ve Tomris’in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci’yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye’ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.