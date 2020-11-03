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Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 8. son bölüm izleme linki yayında mı?

TRT1'in kısa sürede büyük bir üne kavuşan dizisi Masumlar Apartmanı 8. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümüne İnci'nin Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşması damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 8. son bölüm izleme linki...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır. Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır.

Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar. Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır. Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir.

Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci’ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz. İnci’nin tek derdi Han’ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege’den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır. Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.

MASUMLAR APARTMANI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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