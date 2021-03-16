Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin önemli isimlerinden biri olan Mert Asutay ise bu akşamki bölümde yer almıyor. Peki Masumlar Apartmanı Haluk neden yok, ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI İNCİ'NİN BABASI KİM?

Yıllar önce İnci ve Ege'yi bırakıp giden Haluk, aynı zamanda İnci'nin annesi ile de mutlu bir evlilik gerçekleştirmemiştir. Alkol sorunu olan Haluk, aradan geçen zamanın ardından çocuklarının hayatına girer ancak bu defa eski sağlığına sahip değildi. Ekrana gelen son bölümde ise rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybediyor.

MERT ASUTAY KİMDİR?

Asutay, 15 Ağustos 1968 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Mert Asutay, 1978'de çocuk tiyatrosuyla başladığı profesyonel tiyatro yaşamına, 1995'ten 2015'e kadar Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda devam etmiştir. 2016'dan beri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaktadır. Birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı, dizi, film ve dijital oyunlarda seslendirme çalışmalarında bulundu. Üstün Asutay'ın oğludur.