Matija Sarkic hayatını kaybetti

İngiltere Championship ekibi Millwall, resmi internet sitesinden Matija Sarkic'in vefat ettiğini duyurdu.

Takımın bir numaralı kalecisi Sarkic'in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği belirtilen açıklamada, Matija'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Ayrıca, 26 yaşındaki kalecinin aile mahremiyeti sebebiyle başka açıklamada bulunmayacakları da belirtildi.

9 kez Karadağ Milli Takımı formasını giyen kaleci, son olarak 5 Haziran'da Belçika ile oynanan maçta sahaya çıktı.