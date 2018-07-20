Matsumoto Yamaga FC - Kyoto Purple Sanga sahaya çıkıyor

Matsumoto Yamaga FC ve Kyoto Purple Sanga, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Matsumoto Yamaga FC 41 puanla 1. sırada, Kyoto Purple Sanga 16 puanla 22. sırada bulunuyor. Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 198 kodlu maçı oynayanlar; Matsumoto Yamaga FC galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Kyoto Purple Sanga galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Matsumoto Yamaga FC önceki hafta Kyoto Purple Sanga mücadelesinde 0-1 yenildi.

Kyoto Purple Sanga, Matsumoto Yamaga FC karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Matsumoto Yamaga FC, 22 gol attı ve 10 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kyoto Purple Sanga, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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