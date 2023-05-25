Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey

TEBRİK ETTİ

'Can Dostum', 'Er Ryan'ı Kurtarmak' ve 'Köstebek' gibi projelerde rol alan Matt Damon da Zoe Saldana'ya, "Eğer ben oynamış olsaydım nasıl bir film olurdu biliyor musun?" şeklinde esprili bir yanıt verdi.



Matt Damon, daha sonra 44 yaşındaki Zoe Saldana'yı, 'Avatar', 2022'deki devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu' ve 'Yenilmezler' de dahil olmak üzere 2 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde eden birçok filmde yer aldığı için tebrik etti.