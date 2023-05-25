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Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey

Matt Damon, gişe rekorları kıran 2009 yapımı 'Avatar'daki başrolü reddetmesini "oyunculuk tarihinde bir aktörün yaptığı en aptalca şey" olarak nitelendirdiğini açıkladı. Damon, "Muhtemelen 50 filmde oynamışımdır. Hiç 1 milyar dolar kazanan bir filmde oynamadım" dedi

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  • Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey - Magazin haberleri

    Ünlü ABD'li oyuncu Matt Damon, kariyeri adına en büyük pişmanlığını açıkladı. 

    52 yaşındaki Matt Damon, 'Avatar'ın başrol oyuncusu Zoe Saldana ile katıldığı bir tanıtım toplantısında 'Avatar'da rol almama karanı nedeniyle kendini kınadığını dile getirdi. Saldana ise "Kariyerinin bu yüzden zarar gördüğünü sanmıyorum, güven bana" diyerek, Damon'ı rahatlatmaya çalıştı.
  • Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey - Magazin haberleri

    TEBRİK ETTİ

    'Can Dostum', 'Er Ryan'ı Kurtarmak' ve 'Köstebek' gibi projelerde rol alan Matt Damon da Zoe Saldana'ya, "Eğer ben oynamış olsaydım nasıl bir film olurdu biliyor musun?" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

    Matt Damon, daha sonra 44 yaşındaki Zoe Saldana'yı, 'Avatar', 2022'deki devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu' ve 'Yenilmezler' de dahil olmak üzere 2 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde eden birçok filmde yer aldığı için tebrik etti.
  • Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey - Magazin haberleri

    "HİÇ 1 MİLYAR DOLAR KAZANAN BİR FİLMDE OYNAMADIM"

    Zoe Saldana, ünlü oyuncuya, "Bunu planlamadım, inanın bana... Sadece seçildiğim, gerçekten çok çalıştığım ve seçmelere katıldığım için her zaman kendimi kutsanmış hissettim. Ben Matt Damon değilim. 'Avatar'ları geri çeviremem" diyerek cevap verdi.

    Pişmanlığını açıkça belli eden Matt Damon, "Muhtemelen 50 filmde oynamışımdır. Hiç 1 milyar dolar kazanan bir filmde oynamadım" ifadelerini kullandı.
  • Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey - Magazin haberleri

    NE OLMUŞTU?

    Matt Damon, James Cameron imzalı 'Avatar'da 'Jake Sully' rolünü canlandırsa yaklaşık 250 milyon doları cebine koyacaktı. Damon, rolü reddedince 'Sully', Sam Worthington tarafından canlandırılmıştı. Zoe Saldana da ikonik filmde 'Neytiri' karakterine hayat vermişti.

    'Avatar', 2009'da 2.923.706.026 dolarlık hasılata ulaşarak hâlâ kırılamayan bir rekoru elde etmişti. 
  • Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey - Magazin haberleri

    "ONU TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTIM"

    'Avatar'ın yönetmeni James Cameron, geçtiğimiz yılın sonlarında verdiği röportajda, Damon'a filmin kârının yüzde 10'unu kazandırabilecek, kariyerindeki bu yanlış adım nedeniyle onu teselli etmeye çalıştığını söylemişti.

    "AŞ ARTIK BUNU"
    Matt Damon'ın kendini bu yüzden yıprattığını belirten James Cameron, "Matt, sen dünyanın en büyük film yıldızlarından biri gibisin, aş artık bunu..." demişti.

    Fotoğraflar: AP, AA, Reuters

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