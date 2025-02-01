Mauro Icardi'den, aşk dolu paylaşım
Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile Milano'da romantik bir tatile çıktı. Icardi, "Sanki zaman sadece bizim için duruyormuş gibi" ifadelerini kullandı
Ünlü futbolcu Mauro Icardi, bir süredir Arjantinli oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez ile yaşadığı aşk ile gündemde. Sevgilisiyle sık sık romantik anlarını paylaşan Icardi, bu kez Milano’da geçirdikleri anları takipçileriyle buluşturdu.
Yıldız futbolcu, China Suarez ile birlikte İtalya'nın gözde şehirlerinden Milano’ya romantik bir tatil için gitti. Şehirin tadını çıkaran çift, bu anları sosyal medyada ölümsüzleştirdi.
"HAYAT BİR ŞİİR GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Icardi, yaptığı paylaşıma aşk dolu şu sözleri ekledi; "Milan'ın gökyüzünde, yağmurla ve seninle, hayat bir şiir gibi görünüyor. Milano'nun sokaklarında, el ele yürümek, sanki zaman sadece bizim için duruyormuş gibi"