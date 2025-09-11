Mauro Icardi ile Wanda Nara yeniden mahkemelik oldu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile menajeri Wanda Nara, 2014'te hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi. Ancak birlikteliklerinin özellikle son yıllarında ihanet söylentileri ve bitmeyen tartışmalarla sık sık gündeme gelen ikili, geçtiğimiz yıl yollarını ayırma kararı aldı.

Boşanmanın ardından sıkça karşı karşıya gelen ikili bu kez yeniden davalık oldu. Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Mauro Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

"ASIL TERK, FIFA ARASINDAKİ BOŞLUKLARDA KIZLARINI GÖRMEYE ÜLKENE DÖNMEMEKTİR"

İddialara sessiz kalmayan Wanda Nara, gazeteci Juan Etchegoyen’e yaptığı açıklamada Mauro Icardi’ye sert sözlerle yanıt verdi; "Terk, nafaka ödememektir. Ben yaptığım sözleşmeyi ve çalışma tarihlerini mahkemeye sundum. Benim seyahatlerim tamamen iş içindi. Asıl terk, FIFA arasındaki boşluklarda kızlarını görmeye ülkene dönmemektir." ifadelerini kullandı."