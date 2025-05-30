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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'in ikinci İstanbul turu - Magazin haberleri

        China Suárez'in ikinci İstanbul turu

        Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii'ne giden Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez, bu kez Dolmabahçe Sarayı'na gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:29
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        Bir süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşayan ve sık sık İstanbul'a gelip giden China Suárez, İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor.

        Mauro Icardi ve China Suárez
        Mauro Icardi ve China Suárez

        Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlamak üzere Mauro Icardi ile İstanbul'a gelen China Suárez, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.

        China Suárez, bu sefer rotayı Dolmabahçe Sarayı'na çevirdi.

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        Dolmabahçe Sarayı'nın içini ve bahçesini dolaşan China Suárez, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        China Suárez'in yanında çocukları; Rufina, Magnolia ve Amancio'nun da olduğu görüldü.

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        #China Suarez
        #Mauro Icardi
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