Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile romantik bir paylaşımda bulundu.

Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından China Suárez ile bir yıl önce paylaştıkları ve ilişkilerini kamuoyuna ilan ettikleri fotoğrafı hatırlatan kareleri takipçileriyle paylaştı.

Mauro Icardi, paylaşımında; "Bir yıl önce bir fotoğraf paylaştık ve dünyaya, çok fazla söze gerek duymadan birbirimizi bulduğumuzu söyledik. O fotoğrafta görünmeyen şey; senin bana getirdiğin huzur, verdiğin güç, aramızdaki o eşsiz uyum, kahkahalar ve gerçek aşktı" dedi.

Mauro Icardi, sözlerine şöyle devam etti; "Yanımda yürüdüğün için, beni desteklediğin için ve kolay görünmediği anlarda bile bize inandığın için teşekkür ederim. Bugün bir fotoğrafı değil; sevdiğim kadını, inşa ettiğimiz bu hikâyeyi ve seninle kurduğum gelecek hayallerini kutluyorum."

Mauro Icardi, sözlerini şöyle tamamladı; "Daha binlerce fotoğrafımız, binlerce yolculuğumuz, projemiz ve birlikte karşılayacağımız binlerce sabahımız olsun. Benim bugünüm de sensin, geleceğim de. Bir yıl önce herkese açık bir şekilde ‘Biz buradayız’ demiştik. Bugün ise sana, sonsuza dek ‘Burada, senin yanındayım’ diyorum."