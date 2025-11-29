Habertürk
        Haberler Magazin Mauro Icardi ve China Suárez birinci yıl dönümlerini kutladı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ve China Suárez birinci yıl dönümlerini kutladı

        Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile birinci yıl dönümlerini lüks ve romantik sürprizlerle kutladı; yüzük hediyesi ise evliliğe hazırlık olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 18:59 Güncelleme: 29.11.2025 - 18:59
        Galatasaraylı Mauro Icardi, hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

        Mauro Icardi ile China Suárez, birlikteliklerinin birinci yılını kutlamak için ortak bir paylaşımda bulundu.

        Ünlü futbolcu, nişanlısına büyük bir tektaş yüzük ve yaklaşık 200 gülden oluşan bir aranjman hediye etti. Icardi, sürprizine "Mutlu yıl dönümleri aşkım" notunu ekledi.

        Futbolcunun yüzük hediyesi ise sosyal medyada, çiftin evliliğe hazırlığı olarak yorumlandı.

        Öte yandan Mauro Icardi, Arjantin basınında çıkan son haberlerle yine nafaka iddialarıyla öne çıktı. Haberlere göre; Icardi’nin kızlarına bir yıldır nafaka ödemediği ortaya çıktı. Mahkeme, ünlü futbolcuyu Nafaka Borçluları Sicili’ne kaydetti ve yaklaşık 600 bin dolarlık borcun, Wanda Nara’nın açtığı davada elini güçlendirdiği belirtildi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Mauro Icardi
        #China Suarez
