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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Maximum Uniq Açıkhava'da yaz keyfi başlıyor

        Maximum Uniq Açıkhava'da yaz keyfi başlıyor

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence bu yaz zirveye taşınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:13
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        Maximum Uniq Açıkhava'da yaz keyfi başlıyor....

        Mekân hazirandan ekim sonuna kadar tiyatro oyunları ve konserlerle hem ülkemizin hem de dünyanın yıldız isimlerini sahnesinde ağırlayacak. 7000 kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da bu yaz rengarenk geçecek. Maximum Uniq Açıkhava'yla yaz, 1 Haziran'da Türk rock müziğin efsane grubu Kargo'yla başlayacak. Son dönemde şarkılarıyla müzik sektörüne damga vuran Semicenk 14 Haziran'da, Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener 26 Haziran'da sevenleriyle buluşacak. 5 Temmuz'da başarılı sanatçı Buray ve 8 Ağustos'ta farklı tarzlarıyla dikkat çeken Büyük Ev Abluka'da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

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        AÇIKHAVADA TİYATRO KEYFİ

        2 - 3 ve 24 Haziran'da Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin başrollerinde yer aldığı 'Aydınlıkevler', 8 - 9 Temmuz'da Şener Şen'in yoğun ilgi gören oyunu 'Zengin Mutfağı' ve 30 Haziran’da başrolünde Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt’un olduğu 'Hücreler', açıkhavada ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak.

        'Hücreler'

        DÜNYA MÜZİĞİ AÇIKHAVADA

        29 Haziran'da ünlü Belçikalı grup Oscar and the Wolf, 12 Temmuz'da Balkan müziğinin en büyük maestrolarından Goran Bregovic, 12 Ekim'de global müzik dünyasının yükselen Türk yıldızı Inji ve 28 Ekim'de elektronik müziğe yeni bir soluk getiren Darkside gibi dünya müziğinin yıldız isimleri Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

        Goran Bregovic

        Mekânda, birbirinden farklı etkinlikler yaz boyunca devam edecek.

        MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA YAZ ETKİNLİKLERİ

        1 Haziran Cumartesi... Kargo

        2 Haziran Pazar... Aydınlıkevler

        3 Haziran Pazar... Aydınlıkevler

        14 Haziran Cuma... Semicenk

        24 Haziran Pazartesi... Aydınlıkevler

        26 Haziran Çarşamba... Sertab Erener

        29 Haziran Cumartesi... Oscar and the Wolf

        30 Haziran Pazar... Hücreler

        5 Temmuz Cuma... Hücreler

        8 Temmuz Pazartesi... Zengin Mutfağı

        9 Temmuz Salı... Zengin Mutfağı

        12 Temmuz Cuma... Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

        9 Ağustos Cuma... Büyük Ev Ablukada

        12 Ekim Cumartesi... Inji

        28 Ekim Pazartesi... Darkside

        Kargo

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        #Maximum Uniq Açıkhava
        #Zengin Mutfağı
        #Hücreler
        #Goran Bregovic
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