3 Kasım'da açılıyor 0:00 / 0:00

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Maximum Uniq'in içinde yer alan 'Lounge', 'Box' ve 'Hall' olarak 3 ayrı mekânda gerçekleşecek stand up'tan, konsere, çocuk atölyelerinden, müzikallere, dans gösterilerinden kapalı gişe tiyatro oyunlarına uzanan geniş yelpazedeki etkinlikler ile Maximum Uniq kapılarını 3 Kasım'da açıyor.

Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Doğu Demirkol, Songül Öden, Büyük Ev Ablukada, Engin Hepileri, Nergis Öztürk, Deniz Uğur gibi yıldız isimlerin yer alacağı etkinlik takviminde, çocuklar için atölyeler, tiyatro oyunları, jazz konseri ve daha bir çok etkinlik Maximum Uniq'te olacak.

3 KASIM

MAXIMUM UNIQ HALL Saat 21:00

* Yasemin Sakıllıoğlu - Doğru Koca Nasıl Seçilir? (Stand Up)

6 KASIM...

MAXIMUM UNIQ HALL Saat 21:00

* Mercan Selçuk Dans Topluluğu - Babamın Şarkıları (Konser)

6 KASIM...

MAXIMUM UNIQ LOUNGE Saat 13:00 ve 15:00

* Magic Box (Çocuk oyunu)

8 KASIM...

MAXIMUM UNIQ HALL Saat 21:00

* Kundakçı (Haluk Bilginer - Tiyatro Oyunu)

14 KASIM...

MAXIMUM UNIQ BOX Saat 15:00

* Jazz For Kids (Çocuk oyunu)

17 KASIM...

MAXIMUM UNIQ HALL Saat 21:00

* Cimri (Serkan Keskin - Tiyatro Oyunu)

17 KASIM...

MAXIMUM UNIQ BOX Saat 21:00

* Şatonun Altında (Pınar Akkuzu & Gülden Arsal - Tiyatro Oyunu)

19 KASIM...

MAXIMUM UNIQ HALL Saat 21:00

* Doğu Demirkol (Stand Up)

19 KASIM...

MAXIMUM UNIQ BOX Saat 21:00

* Büyük Ev Ablukada (Konser)

22 KASIM...

MAXIMUM UNIQ HALL Saat 21:00

* Lal Hayal (Songül Öden - Tiyatro Oyunu)

23 KASIM...

MAXIMUM UNIQ BOX Saat 21:00

* Akciğer (Engin Hepileri & Nergis Öztürk - Tiyatro Oyunu)

26 KASIM...

MAXIMUM UNIQ BOX Saat 21:00

* Afara - Bir Arabesk Müzikali (Müzikal)

28 KASIM...

MAXIMUM UNIQ HALL Saat 15:00

* Ludwig ve Arkadaşları (Çocuk oyunu)

28 KASIM...

MAXIMUM UNIQ BOX Saat 18:30

* Unutmak (Deniz Uğur - Tiyatro Oyunu)