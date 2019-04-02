May'den Brexit'e yeni erteleme açıklaması

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İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi.
AA'nın haberine göre May, yaklaşık 7 saat süren Brexit konulu Bakanlar Kurulunun ardından açıklama yaptı.
"(AB’den) Anlaşmasız ayrılığı uzun vadede bir başarıya dönüştürebileceğimizi her zaman söyledim." ifadesini kullanan May, “Ancak bir anlaşmayla ayrılmak en iyi çözüm. Bu nedenle 50. maddeyi yeniden ertelemeye ihtiyacımız var. Bu mümkün olduğunca kısa olmalı ve bir anlaşmaya vardığımız anda sona ermeli." dedi.
Parlamentoda Brexit konusunda yapılan oylamalardan olumlu bir sonuç alınamadığını belirten May, "Bugün bu çıkmazı aşmak için adım atıyorum. Ana muhalefet liderini oturup her ikimizin de bağlı kalacağı ve AB’den anlaşmayla ayrılmamızı temin edecek bir plan üzerinde uzlaşmaya çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Bununla birlikte May, Corbyn ile üzerinde uzlaşacakları her planın AB ile varılan mevcut Brexit anlaşmasını içermesi gerekeceğini kaydetti.
PARLAMENTODA YENİ OYLAMALAR
Corbyn ile bir plan üzerinde uzlaşamamaları durumunda da hükümetin parlamentoya AB ile ilişkilerin gelecekteki biçimine dair bir dizi seçeneği oylama yolunu açacağını belirten May, "Hükümet, parlamentonun duruşuna uymaya hazır." dedi.
May, parlamentonun bir seçenek üzerinde karara varması halinde hükümetin ayrılık anlaşmasını hayata geçirecek yasayı çıkaracağını söyledi.
Başbakan May, bu yasanın 22 Mayıs'tan önce geçirilmesi gerekeceğini, böylece İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalmayacağını kaydetti.
İngiliz basınında May'in açıklamaları muhalefetin de desteğini alacak "daha ılımlı Brexit" senaryosuna doğru atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. May'in, bu adımıyla partisi içindeki sert Brexitçiler ile hükümete dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğini aramaktan vazgeçtiği ifade ediliyor.
May'in açıklamalarının ardından Bakanlar Kurulundan ve partiden bazı istifaların gelmesi muhtemel görülüyor.
BREXİT SÜRECİ
May'in Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında üç kez reddedilmişti.
Milletvekillerinin girişimiyle yapılan bir dizi oylamada da parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.
İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.
İngiltere'nin 10 Nisan'da Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde birlikten yeni bir erteleme talep etmesi öngörülüyor.
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek, 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.
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