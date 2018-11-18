May'den viski itirafı: Zorlukları aşmama yardım ediyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nde ayrılması sürecini ifade eden Brexit nedeniyle zor günler geçiriyor.

Aylardır üzerinde çalışılan Brexit anlaşmasının taslağını geçtiğimiz Salı günü tamamlayan May, Çarşamba günü kabine toplantısında anlaşmayı bakanların onayına sunmuştu.

May 5 saat süren ve ateşli tartışmalara sahne olduğu belirtilen toplantıda anlaşma taslağını kabine üyelerine onaylatmayı başarmıştı. İngiliz lider, Daily Mail'e verdiği röportajda o gece kendisine eşinin destek olduğunu söyledi.

O gece eşinin kendisini evde beklediğini söyleyen, "İki gün çok zorlu geçti. O gece eve döndüğümde Philip'in ilk yaptığı şey bana bir bardak viski koymaktı" ifadelerini kullandı.

May, viskinin zorlukların üstesinden gelmek için kendisine yardımcı olduğunu söyledi. İngilz lider, o gün toplamda ne kadar alkol tükettiği hakkında gelen soruya ise yanıt vermedi.

Eşinin kendisini Brexit konusunda güçlü bir şekilde desteklediğini belirten May, "38 yıldır evliyiz. Bu uzun bir zaman. Sizi destekleyen birinin olması oldukça önemli. Politik karışıklıklara dahil olmuyor ancak insani bir destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Ertesi sabah Brexit Bakanı Dominic Raab’ın istifasının teyit edildiğini bildirmek için kendisine telefon edildiği zaman yeni zorluklarla karşılaştığını söyleyen May, "Başbakan olduğun zaman her sabah uyanırsın ve yeni günün sana neler getireceğini bilemezsin" ifadelerini kullandı.

Theresa May, Çarşamba günü Brexit taslak anlaşmasını onaylattıktan sonra Perşembe günü kabinesinden bir grup bakanın istifasıyla karşı karşıya kalmıştı. Önümüzdeki hafta içerisinde May ile ilgili parlamentoda 'güvensizlik oylaması' yapılma ihtimali de İngiltere'de geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

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