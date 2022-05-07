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Netflix 2022 Mayıs ayı takvimi açıklandı! Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler? Erşan Kuneri, Stranger Things...

Netflix'in Mayıs ayında listesine eklediği dizi ve filmler açıklandı. Bu ay birçok yeni film ve dizi vizyona girecek. Mayıs ayı içerisinde yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Stranger Things, Cem Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı Erşan Kuneri gibi birçok yapım seyirci ile buluşacak. Peki, Netflix'in Mayıs ayı takviminde hangi yapımlar var? İşte detaylar...

  • 01
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    Dizi ve film izleyicilerinin öncelikli tercihi olan dijital platform Netflix Türkiye'nin Mayıs ayı takvimi açıklandı. Birçok ülkeden çeşitli türlerde dizi film ve belgeseller Mayıs ayı takviminde yerini aldı. Başrolünde Cem Yılmaz'ın yer aldığı yeni dizi Erşan Kuneri, izleyicilerin heyecanla yeni sezonunu beklediği Stranger Things ve 6. Sezonu ile ekranlara gelecek olan Workın Moms gibi birçok yapım Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. İşte, Mayıs ayı Netflix takvimi...
  • 02
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    ERŞAN KUNERİ (YENİ DİZİ)

    Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2022

    Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı film türlerini denemek ve pornocu yaftasından kurtulmak için kolları sıvar.
  • 03
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    STRANGER THİNGS: 4. SEZON - 1. KISIM

    Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2022

    Bahar tatili sırasında Hawkins'e geri dönen karanlık; yepyeni korkuları, rahatsız edici hatıraları ve savaş tehlikesini beraberinde getirir.
  • 04
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    WORKIN' MOMS: 6. SEZON

    Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2022

    İş hayat dengesi de neymiş? Kate, Anne, Jenny, Sloane ve Val; hem ofiste hem de evde büyük sorunlarla uğraşırken hep fazla mesai yapıyor.
  • 05
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    LOVE, DEATH & ROBOTS: 3. SEZON

    Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2022

    Tim Miller ve David Fincher'ın Emmy ödüllü animasyon antolojisinin üçüncü cildi tekinsiz dünyaları, şiddet dolu hazları ve sapkın dürtüleri ekrana taşıyor. Sevilen dizi Love, Death & Robots, merak edilen üçüncü sezonuyla ekranlara geliyor. 
  • 06
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    CLARK (YENİ DİZİ)

    Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2022

    Netflix'in yeni mini dizisi "Stockholm sendromu" ifadesinin ortaya çıkmasına neden olan Clark Olofsson'un hikayesini ekranlara getirecek. İsveç yapımı dizide Olofsson'u Bill Skarsgård canlandırıyor. 
  • 07
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    BİR NETFLIX BELGESELİ: NEFESİNİ TUT: BUZ DALIŞI

    Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2022

    Serbest dalgıç Johanna Nordblad tek nefesle katettiği mesafeyle dünya rekoru kırmaya çalışıyor. Nordblad'ın buzun altındaki mücadelesi Netflix belgeseliyle ekranlara taşınacak. 
  • 08
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    YOLUN AÇIK OLSUN (YENİ FİLM)

    Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2022

    Omuz omuza çarpışan iki asker. Bir düğün ve bir cenaze. Bu yol öyküsünün başkahramanları gazi Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ve kafesteki bir keklik. 
  • 09
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    BİR NETFLIX BELGESELİ ERİME: NÜKLEER FELAKETİN EŞİĞİ

    Yayın Tarihi: 4 Mayıs

    Pensilvanya'nın Three Mile Adası'nda bulunan nükleer santralindeki kazanın tanıkları; olay öncesi ve sonrası yaşananları ve kazanın etkilerini mercek altına alıyor.
  • 10
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    WHO KİLLED SARA: 3. SEZON

    Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2022

    Dizinin son sezonunda düşmanlar müttefik haline gelir ve gerçek nihayet ortaya çıkarken Alex, Sara'ya ne olduğunu bulmayı kafasına koyar.
  • 11
    Netflix yeni film takvimi açıklandı! Mayıs 2022 Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    BİR NETFLIX BELGESELİ: YAVRU HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI

    Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2022

    Belgesel dizi dünyaya gözlerini yeni açan aslan, fil, penguen, pangolin ve diğer türlerdeki hayvanların hayata nasıl tutunduğunu anlatıyor. 

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