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Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, mayısta yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 924 bin 336 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttı.

Mayısta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 18,3 azalarak 122 bin 89 tona geriledi. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,7 azalarak 671 bin 447 ton oldu.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 12,8 artarak 92 bin 862 ton, ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 441 bin 588 ton olarak gerçekleşti.

Ayran üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 53,9, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 20,7, yağsız süt tozu üretimi yüzde 19,2, kaymak üretimi yüzde 9,2 artarken, tereyağı üretimi yüzde 2,6, inek peyniri üretimi yüzde 3 azaldı.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 25,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 23,8, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 19,6, kaymak üretimi yüzde 14,7, ayran üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 artarken, tereyağı üretimi yüzde 4,5 geriledi.