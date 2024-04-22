Vatandaşlar tarafından tüm zam ve indirim haberleri dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda, ev ekonomisinin iki ana ödemesini oluşturan elektrik ve doğalgaz zammına dair bir açıklama geldi. Peki, Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte, detaylar...