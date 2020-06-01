Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşların önemli bir bölümünün zorunlu olmadıkça evden çıkmaması ve işlerini evden yürütmesi, sanayide üretim kısılması ve ticarethanelerin faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle elektrik, doğal gaz ve akaryakıt tüketimi azaldı. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verileri üzerinden mayıs ayı tüketim rakamlarını hesapladı. Buna göre elektrikte, mart ve nisan aylarının ardından pandeminin zirve yaptığı ay olan mayıs ayında da tüketim düştü.

Mayısta elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 azaldı ve 20 milyar 841 milyon kilovatsaat oldu. 2019 yılı mayıs ayında 24 milyar 837 milyon kilovatsaat elektrik tüketilmişti. Türkiye’de, ilk “kovid 19” vakasının tespit edildiği martta tüketim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2, nisanda da 2019 yılının eş dönemine göre yüzde 14 düşmüştü.

İLK BEŞ AYDA TÜKETİM VERİLERİ

Yılın ilk 5 ayına ilişkin tüketim verileri de ortaya çıktı. Bu yıl ocak-mayıs döneminde toplam elektrik tüketimi, 118 milyar kilovatsaat oldu. 2019 yılının ilk beş ayında tüketim, 122 milyar 784 milyon kilovatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

SUDAN ÜRETİMDE REKOR

Peki, ocak-mayıs döneminde hangi kaynaktan ne kadar elektrik üretildi? Yılın ilk beş ayında elektrik üretiminde barajların ve akarsu tipi tesislerin payı yüzde 34.29 oldu ve bu oran rekor olarak da öne çıktı. Yenilenebilir (jeotermal, rüzgar, güneş, atık gibi) kaynakların payı yüzde 17.66 olarak gerçekleşti. Gazın payı yüzde 15.31 olarak kayıtlara geçerken, ithal kömürün payı yüzde 19.04, linyitin payı yüzde 12.01 oldu.

Doğal gaz talebi de belirgin biçimde geriledi. Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında özellikle gaz santralarında talep görülmemiş oranlarda düşüş kaydetti. Düşüşün, santrallarda yüzde 44-45 düzeylerine kadar ulaştığı belirtiliyor. Bu durum verilere de yansıdı. Nisan ayında toplam elektrik üretiminde doğal gaz santralarının payı yüzde 7-7.5’a kadar geriledi. Aylık, 1.5 milyar kilovatsaat üretim yapıldı. Daha önce bu oranın, yüzde 40’ları gördüğü dönemler olmuştu.