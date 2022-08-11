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Haberler Gündem Maymun Çiçeği Virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği hastalığı belirtileri nelerdir, tedavisi var mı, Türkiye'de görüldü mü?
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Maymun Çiçeği Virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

70 ülkede görülen ve ülkemizde 5 hastada rastlanan maymun çiçeği belirtileri günün öne çıkan haberleri arasında yer almaya devam ediyor. Öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında endemik olarak görülen ve zaman zaman dünyanın diğer bölgelerine buradan kaynaklı olarak yayılan, maymun çiçeği virüsü dünyada yayılım hızını arttırdı. Peki, Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve tedavisi var mı? İşte, Maymun çiçeği virüsü hakkında son gelişmeler...

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği hastalığı belirtileri nelerdir, tedavisi var mı, Türkiye'de görüldü mü?

İlk kez 1958'de Afrika'daki maymun kolonilerinde rastlanılan Maymun çiçeği virüsü 78 ülkede 20 binden fazla insana bulaştı. Koronavirüs pandemisinin ardından tüm dünyanın yeni korkulu rüyası haline gelen Maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu ifade ediyor.

VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Maymun çiçeği virüsü, insandan insana yakın temas, enfekte hayvanla temas veya ısırık, anneden bebeğe plasenta yoluyla, cinsel temas, çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etlerinin tüketilmesiyle bulaşabiliyor.

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6 ila 14 gün. Ancak bu süre 5 ila 21 gün süre arasında da değişebiliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun Çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.Ancak Maymun Çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin şişmesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrıları) ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır.

Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik.

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

Çok kaşıntılı olabilen döküntü değişip bir kabuk oluşturuyor ve farklı aşamalardan geçtikten sonra düşüyor. Yaraları iz bırakabiliyor.

Virüs genellikle kendiliğinden geçiyor ve hastalık 14 ila 21 gün sürebiliyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Geliştirilen bazı antivirallerin kesin olmamakla birlikte maymun çiçeği hastalığında etkili olabileceği belirtilmektedir.

Maymun çiçeği hastalığı için semptomları hafifletmek, komplikasyonları yönetmek ve uzun vadeli sekelleri önlemek için klinik bakım ve destekleyici tedavi verilmelidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar etkene özgü ve uygun şekilde tedavi edilmelidir.

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