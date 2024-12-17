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        Haberler Gündem Eğitim MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

        MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:53
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        MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

        Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin yazılı sınav sorularının cevaplarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

        Öte yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

        Örnek soru kitapçıklarına ve çözüm videolarına bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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