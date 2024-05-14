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        Haberler Gündem MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması nasıl yapılacak, kaç aşamada olacak? 14 Mayıs Resmi Gazete sözleşmeli öğretmen kararı

        MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıyor. 87 farklı branşta gerçekleştirilecek atama için Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu süreçte öğretmenlerin yüzde 50 KPSS notu, yüzde 50 mülakat başarısı göz önüne alınarak atama yapılması gerektiğine dair bir yönetmelik değişikliğine gidileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, söz konusu değişiklik 14 Mayıs 2024 itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması nasıl yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 08:08 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:05
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        7 Mayıs'ta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıklamış ve atama süreci için bir yönetmelik değişikliğinden bahsetmişti.

        Tekin şu ifadeleri kullanmıştı, "... Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz."

        Tekin'in yaptığı açıklama sonrası Resmi Gazete'de karar yayınlandı. Şimdi ise binlerce öğretmen adatı, "Sözleşmeli öğretmen ataması nasıl yapılacak, kaç aşama olacak?" diye soruyor. İşte, detaylar...

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        20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

        14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;

        MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

        “Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

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        MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

        MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

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        20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Sözleşmeli Öğretmen Takvimi' tarafından belirtilene göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 Mayıs 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        MEB ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

        Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

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