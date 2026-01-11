MEB 2026 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları sona erdi. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gözler AÖL sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda öğrenciler, "MEB 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖL sınavı hakkında detaylar haberimizde…
20-21 Aralık 2025 tarihinde üç oturum halinde yapılan AÖL sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Her oturum için 100 dakika süre tanınırken, her dersten 10 soru soruldu. MEB takvimine göre AÖL sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden sorgulanır, ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile:
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx ,
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
1. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ
3. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ