20-21 Aralık 2025 tarihinde üç oturum halinde yapılan AÖL sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Her oturum için 100 dakika süre tanınırken, her dersten 10 soru soruldu. MEB takvimine göre AÖL sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden sorgulanır, ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar…