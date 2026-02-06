Milli Eğitim Akademisi, 2026 yılında 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdamı yapacak. Alımlar, üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile MEB kadrolarında çalışan doktora derecesine sahip personelleri kapsıyor. Başvuruların ardından kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava katılım sağlayacak. Bu kapsamda “MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personel alımı başvuru ve sözlü sınav tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...