MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapıyor! MEB eğitim personeli alımı başvuru tarihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Akademisi bünyesine 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı gerçekleştirilecek. İstihdam kapsamında, başvurularını tamamlayan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav sonucunda başarı sıralaması yapılarak atama sonuçları açıklanacak. Peki, MEB Akademisi 826 eğitim personeli alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Akademisi, 2026 yılında 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdamı yapacak. Alımlar, üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile MEB kadrolarında çalışan doktora derecesine sahip personelleri kapsıyor. Başvuruların ardından kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava katılım sağlayacak. Bu kapsamda “MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personel alımı başvuru ve sözlü sınav tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacak.
Başvurular arasından uygun bulunan adaylar değerlendirilecek; MEB kadrolarından başvuranlar için kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. 3–9 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav sonucuna göre başarı sıralaması oluşturularak personel alımı gerçekleştirilecek.
Sürece ilişkin kılavuz MEB’in www.meb.gov.tr ve www.akademi.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Akademisi 826 eğitim personeli alımında başvuru süreci 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,
Üniversitelerde görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyeleri,
MEB kadrolarında görevli, doktora veya daha üst akademik unvana sahip personel,
MEB’de öğretmen olarak çalışan, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip öğretmenler başvuru yapabilecek.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların 28 Şubat tarihinde ilan edilmesinin ardından sözlü sınav 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretim üyesi kadrolarında başvuruda bulunanların atama sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. MEB kadrolarından başvuruda bulunanların atama sonuçları ise 25 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.
EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ KADRO DAĞILIMI
826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacak merkezler ve kontenjan sayıları şöyle:
Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46
Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35
Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88
Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96
Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47
Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26
Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124
Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63
Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92
İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90
İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72
İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47