Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacak: MEB eğitim personeli alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

        MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapıyor! MEB eğitim personeli alımı başvuru tarihleri ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Akademisi bünyesine 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı gerçekleştirilecek. İstihdam kapsamında, başvurularını tamamlayan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav sonucunda başarı sıralaması yapılarak atama sonuçları açıklanacak. Peki, MEB Akademisi 826 eğitim personeli alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 11:35 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Akademisi, 2026 yılında 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdamı yapacak. Alımlar, üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile MEB kadrolarında çalışan doktora derecesine sahip personelleri kapsıyor. Başvuruların ardından kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava katılım sağlayacak. Bu kapsamda “MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personel alımı başvuru ve sözlü sınav tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

        Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacak.

        Başvurular arasından uygun bulunan adaylar değerlendirilecek; MEB kadrolarından başvuranlar için kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. 3–9 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav sonucuna göre başarı sıralaması oluşturularak personel alımı gerçekleştirilecek.

        Sürece ilişkin kılavuz MEB’in www.meb.gov.tr ve www.akademi.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

        3

        BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Akademisi 826 eğitim personeli alımında başvuru süreci 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        4

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,

        Üniversitelerde görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyeleri,

        MEB kadrolarında görevli, doktora veya daha üst akademik unvana sahip personel,

        MEB’de öğretmen olarak çalışan, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip öğretmenler başvuru yapabilecek.

        5

        SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

        Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların 28 Şubat tarihinde ilan edilmesinin ardından sözlü sınav 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        6

        ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretim üyesi kadrolarında başvuruda bulunanların atama sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. MEB kadrolarından başvuruda bulunanların atama sonuçları ise 25 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

        7

        EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ KADRO DAĞILIMI

        826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacak merkezler ve kontenjan sayıları şöyle:

        Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46

        Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35

        Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88

        Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96

        Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47

        Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26

        Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124

        Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63

        Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92

        İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90

        İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72

        İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!