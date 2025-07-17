Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

        MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

        Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı. Bakanlık kaynakları, söz konusu görev değişikliğinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki şaibe iddialarıyla ilgili olmadığını kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 17:41 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki şaibe iddiaları tartışılmaya devam ederken; Milli Eğitim Bakanlığı cephesinde bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.

        Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu görev değişikliği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki şaibe iddialarıyla ilgili değil.

        Bakanlık kaynakları, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iş ve işlemlerin; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

        Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde yapılan görev değişikliğinin idari bir takdir çerçevesinde olduğu belirtilirken, bu birimle doğrudan bir ilgisi bulunmadığının altı çizildi.

        NE OLMUŞTU?

        Haziran ayında gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavda şaibe olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmış ve söz konusu iddialar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.

        LGS açıklaması: 29 kişiye soruşturma açıldı
        LGS açıklaması: 29 kişiye soruşturma açıldı
        'Tek okulda 36 öğrenci 500 tam puan aldı' iddiasına yalanlama
        'Tek okulda 36 öğrenci 500 tam puan aldı' iddiasına yalanlama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS sonuçlarıyla ilgili o iddialara suç duyurusu
        LGS sonuçlarıyla ilgili o iddialara suç duyurusu
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!