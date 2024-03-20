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        Haberler Gündem Eğitim MEB'den okul öncesi dönemi için "365 Gün Öykü" platformu

        MEB'den okul öncesi dönemi için "365 Gün Öykü" platformu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi dönemden itibaren çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla öykü türünde materyaller geliştirerek "365 Gün Öykü" platformu oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:40
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        MEB'den okul öncesi dönemi için "365 Gün Öykü" platformu
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        MEB'den yapılan açıklamaya göre, çocuklara erken çocukluk döneminden itibaren okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra kelime hazinesini artırmak, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için oluşturulan platform erişime açıldı.

        Öğretmenler tarafından yazım, çizim ve tasarım çalışmalarının yapıldığı 53 resimli okul öncesi öykü kitabının bulunduğu platforma, "365gunoyku.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

        Öykü, bilmece-bulmaca, sözcüksüz resimli kitaplar, tekerleme, şiir, kavram ve gezi türlerinin de bulunduğu kitaplarda, çevre okuryazarlığı ve iklim değişikliği gibi konulara da yer verilerek, küresel sorunlara ilişkin duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

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