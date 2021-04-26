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MEB'den son dakika açıklama! Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından sınavların ertelendiğini duyurdu ve "Anaokulu, kreş, 8inci ve 12nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." dedi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Peki sınavlar iptal edilecek mi? İşte detaylar...

MEB'den son dakika açıklama! Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili " Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." dedi.

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ? SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

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