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MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda öğretmen ataması yapacak. MEB konu ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Örğetmen adayları ise bu sene hangi kadrolara ne kadar öğretmen ataması yapılacağını araştırıyor. Peki MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihleri belli oldu mu? İşte MEB öğretmen ataması ile ilgili detaylar...

MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihleri belli oldu mu?

Milyonlarca öğretmenlik mezunu genç, atanmayı dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz yıl sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İngilizce öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, ilköğretim matematik öğretmeni gibi alanlarda atamalar gerçekleşmişti. Öğretmen atalamarı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor." açıklamasında bulundu. Peki 2021 öğretmen atamaları ne zaman?

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi 2021 yılında da öğretmen ataması yapacak. Sayıştayın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı atamaların yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı.

Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretemen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor. Peki 2020 yılında kaç öğretmen atandı? 2020'de hangi branştan kaç öğretmen alındı?

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılı Ocak ayında atama bekleyen adaylar, 2020 yılından ençok atama yapılan branş sıralamasını araştırmaya başlandı. Ocak ayı içerisinde açıklama bekleyen adaylar, atama açıklamasının hemen ardından başövuruların da yapılmasını öngörüyor.

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

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