Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvuru tarihleri ve şartları nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, MEB kadrosunda görev yapan öğretmenler; aile birliği, sağlık durumu, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlerini gerekçe göstererek il içinde yer değişikliği talebinde bulunabilecek. Tüm başvuru işlemlerine ve sürecin detaylarına"personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Peki, il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı. Bu kapsamda ilk aşamada öğretmenler, görev yapmak istedikleri ilçeleri seçecek; ikinci aşamada ise kontenjan ve okul uygunluğuna göre atamalar gerçekleştirilecek. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan “personel.meb.gov.tr” üzerinden yapılacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, tercih süreci nasıl işleyecek ve atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2025 yılı il içi mazeret tayiniyle ilgili merak edilen tüm bilgiler...
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
MEB tarafından yayınlanan, "Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu' kılavuzuna göre; öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor.
MEB YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMA TARİHLERİ NEDİR?
Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz itibarıyla yapılabilecek.
MEB YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Öğretmenler başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılabilecektir.
MEB YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILACAK?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
- Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
- Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
- İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilçede özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları hariç olmak üzere alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının (sıra kaydı bulunan alanları hariç) listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.
- Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçeceklerdir.
- Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.
- Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler aile birliği mazereti kapsamında eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
- Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
- Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELERDİR?
- Doğrudan öğretmen kadrolarına atananlardan (2828 sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanun kapsamında vs.) atandıkları yerde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
- Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı ilçeye yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
- 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
- Eşi sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla son iki yıl içerisinde; askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
- Öğretmenlerden;
a. Kendisi veya eşi yurt dışında görevli olanlar,
b. Eşi geçici görevli olanlar,
c. Eşi isteğe bağlı sigortalı olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELERDİR?
Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı ilçede tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
- Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir durum bildirir sağlık kurulu raporu,
- Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak ilçe genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair güncel tarihli belge,
- Sağlık kurulu raporu eş veya çocuk adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
- Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi,
- Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenilecektir.
ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELERDİR?
Öğretmenlerden;
- Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
- Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Annesi veya babasının engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, rapor sahibinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu ilçeye atanma isteğinde bulunabilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
- İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu (ÇÖZGER, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu vb.),
- Rapor eş veya çocuk adına düzenlenmişse rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
- Rapor anne veya baba adına düzenlenmiş ise rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi istenecektir.
CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELERDİR?
Öğretmenlerden; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin iş yeri değişikliği kararı verilenler ile mülki idare makamınca bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağı yönünde görüş bildirilenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklar hakkında;
- 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre mahkemelerce verilen iş yeri değişikliği kararı veya
- Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağına dair Kaymakamlık Oluru alınması gerekmektedir.
DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELERDİR?
Öğretmenlerden;
- Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri ilçeye,
- Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda sayılanlardan;
- 1 inci madde kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
- 2 inci madde kapsamında başvuranlardan terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği istenecektir.