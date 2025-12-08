MEB ortak sınav tarihleri: 6.7.8.9.10.sınıfların ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınav tarihleri duyuruldu. Ortaokul ve lise öğrencilerinin en çok merak ettiği 1. dönem 2. ortak sınavları için hazırlık aşamasında. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerin katılım göstereceği MEB ortak sınavlar aralık ayında başlıyor. Peki 6.7.8.9.10.sınıfların ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
MEB ortak sınav tarihleri belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönem 2. ortak sınavları, aralık ayında başlayıp ocak ayında sona erecek. İşte, 2025 2026 MEB ortak sınav takvimi
MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ
MEB tarafından yayımlanan takvime göre 1. dönemin 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu süreçte tüm kademelerde sınav uygulamaları okullarda belirlenen plan doğrultusunda yapılacak.
NİSAN 2026 MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV TAKVİMİ
7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik
9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
HAZİRAN 2026 MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TAKVİMİ
2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
İkinci dönem sınavları için de takvim belirlendi. 7 Nisan 2026’da 6. sınıf Türkçe sınavı yapılacak. 8 Nisan 2026’da ise 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik sınavları yapılacak. 9 Nisan 2026’da 10. sınıf Matematik ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavları planlandı.
HAZİRAN 2026 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TARİHLERİ
Haziran ayında yapılacak sınavlar da belli oldu. 2 Haziran 2026’da 7. sınıf Matematik sınavı gerçekleştirilecek. 3 Haziran 2026’da ise 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı yapılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca sınav tarihleriyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edecekler.