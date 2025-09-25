Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim MEBİ bireysel öğrenme platformuna "sesli özet" özelliği eklendi

        MEBİ bireysel öğrenme platformuna "sesli özet" özelliği eklendi

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine imkan tanımak için hayata geçirilen MEBİ bireysel öğrenme platformuna sesli özet özelliği eklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 10:48 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEBİ bireysel öğrenme platformuna "sesli özet" özelliği eklendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirilen MEBİ platformunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Modülü'ne eklenen sesli özetler sayesinde çoklu duyusal öğrenme imkanı sağlanıyor.

        Sesli özetler, YKS Hazırlık Modülü'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) kapsamındaki tüm derslerin konularına entegre edildi.

        Karşılıklı sohbet şeklinde sunulan konu anlatımları ve yazılı özetlerle, işitsel destek sayesinde çoklu duyusal öğrenme fırsatı sağlandı.

        Sesli özetler, görme engelli kullanıcıların platformdan daha kolay yararlanmasına da olanak tanıyor. Arka planda çalışma özelliğiyle de öğrencilerin istedikleri yerde konuları tekrar edebilmesi, öğrenme süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve zamanın etkin kullanımı mümkün kılındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı