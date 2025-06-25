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        Haberler Bilgi Yaşam Meclis ne zaman kapanacak, TBMM tatile girdi mi? Meclis kapanış tarihi 2025

        Meclis ne zaman kapanacak, TBMM tatile girdi mi? Meclis kapanış tarihi 2025

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin tatil tarihi bir kez daha gündem olmuş durumda. Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, Meclis'in tatile gireceği tarih bellidir. Peki, TBMM ne zaman tatile girecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 14:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:04
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 2025 yaz tatili takvimi, yasama faaliyetlerini takip eden vatandaşlar için merak konusu oluyor. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’ne göre her yıl belirlenen tarihlerde tatile giren Meclis, bu yıl da yoğun gündemiyle dikkat çekiyor. İşte Meclis kapanış tarihi

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        TBMM 2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereği her yıl 1 Temmuz tarihinde yaz tatiline giriyor. 2025 yılı için de bu takvimde bir değişiklik olmaması halinde, TBMM’nin 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi bekleniyor. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi, yasama faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle tatil tarihinin ertelendiği durumlar yaşanmıştı. Örneğin, 2024 yılında TBMM, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi önemli düzenlemeler nedeniyle tatilini 30 Temmuz’a ertelemişti. 2025’te de benzer bir durumun yaşanması halinde, tatil tarihi TBMM Genel Kurulu’nun kararıyla birkaç hafta ileri atılabilir.

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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, 21 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada, “Terörsüz bir Türkiye için Meclis, tatil öncesi tüm çalışmaları tamamlayacak” demesi, tatil öncesi yoğun bir mesainin sinyalini veriyor.

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