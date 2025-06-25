Meclis ne zaman kapanacak, TBMM tatile girdi mi? Meclis kapanış tarihi 2025

TBMM 2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereği her yıl 1 Temmuz tarihinde yaz tatiline giriyor. 2025 yılı için de bu takvimde bir değişiklik olmaması halinde, TBMM’nin 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi bekleniyor. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi, yasama faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle tatil tarihinin ertelendiği durumlar yaşanmıştı. Örneğin, 2024 yılında TBMM, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi önemli düzenlemeler nedeniyle tatilini 30 Temmuz’a ertelemişti. 2025’te de benzer bir durumun yaşanması halinde, tatil tarihi TBMM Genel Kurulu’nun kararıyla birkaç hafta ileri atılabilir.