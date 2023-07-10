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        Meclis ne zaman tatile girecek? 2023 TBMM ne zaman kapanacak, tarih belli oldu mu?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin tatil tarihi bir kez daha gündem olmuş durumda. Mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni kabinenin kurulması ile birlikte vatandaşlar; grup toplantılarının devam ettiği TBMM'de tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, meclisin çalışma tarihlerine dair ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 13:48
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de yeni döneme dair gelişmeler devam ediyor. Resmi Gazete'deki karar sonrası meclisin ne zaman tatile gireceği gündem olmuş durumda. İşte, TBMM'nin tatile gireceği gün ve açılış tarihine dair tüm bilinmesi gerekenler...

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        MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

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        Faaliyetlerine devam eden Meclis gündemine bayram öncesinde milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı bu hafta komisyonlara gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

        AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

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        GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

        Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

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