Meclis'te kavga: Sezgin Baran Korkmaz fotoğrafı tartışma yarattı

Meclis'te bütçe görüşmelerinin 3'üncü günü gerginlikle başladı. CHP'li Erkan Aydın, kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin" sözlerinin ardından Bakan Soylu'nun "Sahtekar" ifadesi sonrası gerginlik arttı. Milletvekilleri arasında tartışma büyürken oturuma 10 dakika ara verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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