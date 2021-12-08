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Meclis'te kavga: Sezgin Baran Korkmaz fotoğrafı tartışma yarattı

CHP'li Erkan Aydın'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik Sezgin Baran Korkmaz sözleri üzerine Meclis'te kavga çıktı

Meclis'te kavga: Sezgin Baran Korkmaz fotoğrafı tartışma yarattı
Meclis'te kavga: Sezgin Baran Korkmaz fotoğrafı tartışma yarattı
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HABERTURK.COM

Meclis'te bütçe görüşmelerinin 3'üncü günü gerginlikle başladı. CHP'li Erkan Aydın, kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin" sözlerinin ardından Bakan Soylu'nun "Sahtekar" ifadesi sonrası gerginlik arttı. Milletvekilleri arasında tartışma büyürken oturuma 10 dakika ara verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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