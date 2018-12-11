AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kılıçdaroğlu PKK yandaşı parlamenterlerle neyi görüştü? Yoksa, yoksa yerel seçimler için bu kişi üzerinden HDP ile ittifak müzakerelerinde mi bulundu? CHP'de bu durum öyle bir noktadadır ki, CHP kongresinde bundan sonra Kılıçdaroğlu'nu devirecek tek kişi Demirtaş'tır hiç şüpheniz olmasın" dedi. Oturumda Muş'a hakaret etmesi sebebiyle İYİ Partili Yasin Öztürk iki birleşim Meclis'ten geçici olarak çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri gerginlikle başladı.

"Bugün size arkasında Kandil'in olduğu kirli bir ittifak pazarlığını anlatmak istiyorum" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir Almanya seyahati yaptı. Burada Sevim Dağdelen isimli Alman Federal milletvekilinin başını çektiği bir milletvekili heyeti ile görüştü. Peki kimdir bu Sevim Dağdelen? Almanya Federal Meclisinde bakınız PYD bayrağını açan bir milletvekilidir" diyerek o fotoğrafı gösterdi.

Muş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte Kılıçdaroğlu. İşte Kılıçdaroğlu PKK işbirlikçisi ile görüştü. Peki buradan CHP grubuna soruyorum. Kılıçdaroğlu, PKK yandaşı parlamenterlerle neyi görüştü? Hangi konularda istişarelerde bulundu? Yoksa, yoksa yerel seçimler için bu kişi üzerinden HDP ile ittifak müzakerelerinde mi bulundu?" dedi.

Muş'un konuşması İYİ Partililerce sık sık kesilmeye çalışıldı. Mehmet Muş sesleri bastırmak için daha yüksek sesle konuşurken, TBMM Başkanı Binali Yıldırım araya girerek, "Arkadaşlar lütfen hatibi dinleyelim" uyarısında bulundu.

"CHP'de bu durum öyle bir noktadadır ki, CHP kongresinde bundan sonra Kılıçdaroğlu'nu devirecek tek kişi Demirtaş'tır hiç şüpheniz olmasın. Esasen HDP ile işbirliği yapacağız diyemiyor fakat böyle dolambaçlı yollarla, cümlelerle bunu ifade ediyor. Sebebi de milletten korkmaları. Açık bir şekilde söyleyin ne yapmak istediğinizi, otellerde görüşmemize gerek yok. Demirtaş'ın kendisi bile PKK irtibatını inkar etmezken, mahkemenin hüküm vermesine burada ilk önce CHP Grup Başkan Vekili itiraz ediyor. Neden, o yakınlığı pekiştirmek için. İYİ Parti de bu oyunun bir parçasıdır. Seçim sonrası Akşener ne demiştir, 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir' demiştir. Çocuk katili terör örgütünün borazanlığını yapanlar ne zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcisidir. Kandil'in borazanlığını yapan HDP asla Kürt kardeşlerimizi temsil edemez" dedi.

Muş'un konuşmasına izin verilmemesi üzerine TBMM Başkanı Yıldırım oturuma 5 dakika ara verdi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün de Muş'a hakaret etmesi nedeniyle ara sonrasında iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılması teklif edildi. Oylama sonucu İYİ Partili Öztürk iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarıldı.

BULDAN İLE BAHÇELİ SOHBET ETTİ

Genel kurulda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sohbeti dikkat çekti.

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Genel kurulda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP sıralarına yönelerek MHP lideri Bahçeli ile kısa süre ayaküstü sohbet etti.

AKŞENER LOCADA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener locadan bütçe konuşmalarını takip etti.

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