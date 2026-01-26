Meclis’te yarıyıl arası: Tatil sonrası hangi teklifler sunulacak?
Meclis Genel Kurulu'nun bu hafta çalışmalarına 1 haftalık ara vermesi bekleniyor. Yarıyıl tatilinden sonra Meclis'in gündeminde neler olacak? Doğum izni düzenlemesi Meclis'e sunulacak mı? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
Genel Kurul, 27 Ocak Salı günü toplanıp, yasama çalışmalarına 1 hafta ara verecek.
TRAFİK KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK
1 haftalık aradan sonra Genel Kurul gündeminde çok sayıda düzenleme olacak. 36 maddelik Trafik Kanun Teklifinin görüşmelerine 18. maddeden devam edilecek. Teklifle ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Trafikte araçtan inerek başka saldıran sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.
SİTE AİDATLARI, DOĞUM İZNİ VE ÇOCUKLARA İNTERNET KISITLAMASI
Site aidatlarına yönelik kanun teklifinin de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. Yeni tutarın kesinleşmesi için ise 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.
Doğum iznine yönelik kanun teklifinin ise yarıyıl arasından sonra yani şubat ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifle ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. SSK'lı babaların kullandığı izin ise 5 günden 10 güne yükselecek.
15 yaş altındaki çocuklara internet kısıtlaması getirilmesine yönelik de yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor. Yasa dışı bahise yönelik reklamların yasaklanmasına yönelik de çalışma yapılıyor. Çocukların çeteler tarafından kullanılmasını önlemek için düzenleme yapılacak.
Meclis'e sunulacak düzenlemeler arasında E-tebligat düzenlemesi ve 12. Yargı Paketi de bulunuyor. E-tebligat düzenlemesiyle davalarda iki celse arasında uzun süre beklenmesi engellenecek. 12. Yargı Paketinde bir infaz düzenlemesine yer verilmesi beklenmiyor.