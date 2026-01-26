Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meclis’te yarıyıl arası: Tatil sonrası hangi teklifler sunulacak? | Son dakika haberleri

        Meclis’te yarıyıl arası: Tatil sonrası hangi teklifler sunulacak?

        Meclis Genel Kurulu'nun bu hafta çalışmalarına 1 haftalık ara vermesi bekleniyor. Yarıyıl tatilinden sonra Meclis'in gündeminde neler olacak? Doğum izni düzenlemesi Meclis'e sunulacak mı? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 26.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarıyıl sonrası Meclis'e hangi teklifler sunulacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genel Kurul, 27 Ocak Salı günü toplanıp, yasama çalışmalarına 1 hafta ara verecek.

        TRAFİK KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

        1 haftalık aradan sonra Genel Kurul gündeminde çok sayıda düzenleme olacak. 36 maddelik Trafik Kanun Teklifinin görüşmelerine 18. maddeden devam edilecek. Teklifle ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Trafikte araçtan inerek başka saldıran sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

        SİTE AİDATLARI, DOĞUM İZNİ VE ÇOCUKLARA İNTERNET KISITLAMASI

        Site aidatlarına yönelik kanun teklifinin de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. Yeni tutarın kesinleşmesi için ise 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

        Doğum iznine yönelik kanun teklifinin ise yarıyıl arasından sonra yani şubat ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifle ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. SSK'lı babaların kullandığı izin ise 5 günden 10 güne yükselecek.

        15 yaş altındaki çocuklara internet kısıtlaması getirilmesine yönelik de yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor. Yasa dışı bahise yönelik reklamların yasaklanmasına yönelik de çalışma yapılıyor. Çocukların çeteler tarafından kullanılmasını önlemek için düzenleme yapılacak.

        Meclis'e sunulacak düzenlemeler arasında E-tebligat düzenlemesi ve 12. Yargı Paketi de bulunuyor. E-tebligat düzenlemesiyle davalarda iki celse arasında uzun süre beklenmesi engellenecek. 12. Yargı Paketinde bir infaz düzenlemesine yer verilmesi beklenmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

         Adıyaman'da, buzlu yolda yaklaşık 1 hafta önce ayağının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'ndeki evinden sabahın erken saatlerinde çıktığı esnada buzlanan yolda ayağı kayan 73 yaşı...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor