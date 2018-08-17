Medical Park Antalyaspor - Konyaspor maçı rakamları

Medical Park Antalyaspor ve Konyaspor, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Medical Park Antalyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Konyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 116 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Medical Park Antalyaspor kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Konyaspor sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Medical Park Antalyaspor son hafta oynanan Alanyaspor maçında 3-2 yenildi.

Konyaspor ise Fenerbahçe maçında 3-2 yenildi.

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