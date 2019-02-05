Süper Lig'de geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,5'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.
EN YAKIN LİVERPOOL
Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 29 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.
İngiliz ekibi, geride kalan 25 maçta kalesinde 15 gol gördü ve 0,6'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.
ÜÇÜNCÜ SIRADA PSG
Fransa Ligi'ni son yıllarda domine eden Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor. Başkent ekibi, ligde geride kalan 21 maçta 13 gole izin verdi ve 0,62'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.
İSPANYA'DA BARCELONA DEĞİL ATLETİCO MADRİDÜ
İspanya Ligi'nde ise en az gol yiyen takım lider Barcelona'yı bu alanda geride bırakan 2. sıradaki Atletico Madrid. Madrid temsilcisi La Liga'da 22 maçta kalesinde 14 gol gördü ve 0,64'lük ortalamayı yakaladı.
Barcelona ise bu süreçte kalesinde 23 gol gördü ve 1,04'lük ortalamaya sahip oldu.
MÖNCHENGLADBACH VE LEİPZİG ZİRVEDE
Almanya'da da İspanya'dakine benzer bir durum ortaya çıktı. Lider Borussia Dortmund, 20 maçta 20 golle 1 gol yeme ortalamasına sahip. İkinci sırada yer alan Borussia Mönchengladbach ve 4. sıradaki Leipzig ise bu alanda lideri geride bırakıyor.
Mönchengladbach ile Leipzig 20 maçta yedikleri 18'er golle 0,9'luk gol yeme ortalamasını tutturdu.
JUVENTUS'UN ORTALAMASI 0,68
Avrupa'nın en az gol yiyen takım sıralamasında ise İtalya'dan Juventus öne çıktı. Torino ekibi, 22 maçta yediği 15 golle 0,68'lik gol yeme ortalamasını yakaladı.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar şöyle sıralandı:
|Lig adı
|Takım adı
|Maç sayısı
|Yediği gol
|Ortalama
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|20
|10
|0,5
|İngiltere Ligi
|Liverpool
|25
|15
|0,6
|Fransa Ligi
|Paris Saint-Germain
|21
|13
|0,62
|İspanya Ligi
|Atletico Madrid
|22
|14
|0,64
|İtalya Ligi
|Juventus
|22
|15
|0,68
|Almanya Ligi
|Mönchengladbach - Leipzig
|20
|18
|0,9
Avrupa'nın diğer önemli liglerinden olan Portekiz Ligi'nde Porto ve Hollanda Ligi'nde de PSV Eindhoven 20'şer maçta 11'er golle, 0,55'lik ortalamayı tutturdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.