Medya patronu Murdoch, Abramovich'in eski eşinin annesiyle beraber 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch'ın aşk hayatı manşetlerden düşmüyor. ABD basınının bildirdiğine göre Murdoch, 66 yaşındaki diş hekimi sevgilisi Anne Leslie Smith'ten ayrılmasından aylar sonra yeni bir aşka yelken açtı. Dünyaca ünlü medya patronu, Rus milyarder Roman Abramovich'in eski eşinin annesi olan 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile birlikte.

Dünyaca ünlü medya patronu Murdoch, 92 yaşında olmasına rağmen yoğun aşk hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Mart ayında Ann Lesley Smith ile nişanlandığı duyuran ve Smith'e nişan hediyesi olarak 2 milyon sterlin (48 milyon 600 bin TL) değerinde 11 karatlık pırlanta yüzük hediye eden Murdoch, 3 hafta sonra nişanı attığını duyurmuştu. Murdoch’ın yalnızlığı fazla uzun sürmedi.

Medya patronu, Rus oligark ve Chelsea FC'nin eski sahibi Roman Abramovich’in eski eşi Dasha Zhukova'nın annesi olan moleküler biyolog ve diyabet uzmanı Elena Zhukova

ile Akdeniz’de yat tatiline çıktı. İkili, kiraladıkları süper yat Christina O ile Akdeniz'i geziyor.

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İngiliz basınına göre Murdoch’ın Zhukova ile tanışmasındaki bağ, üçüncü eşi Deng. Zhukova'nın

kızı Dasha ve Murdoch'un üçüncü eşi Wendi Deng’in ‘çok iyi arkadaş’ olduğu biliniyor. Bir kaynak, "Wendi ve Dasha aracılığıyla tanıştılar" açıklamasını yaptı.

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen 2022 Eylül ayında ayrıldı.

Jerry Hall ve Murdoch

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Rupert Murdoch’ın ilk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.