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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Medya ve reklam yatırımları 141 milyar liraya yaklaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Medya ve reklam yatırımları 141 milyar liraya yaklaştı

        Türkiye'de 2023 yılında tahmini medya ve reklam yatırımları 2022'ye göre yüzde 120 artarak 140 milyar 690 milyon liraya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:14
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        Reklam yatırımları 141 milyar liraya yaklaştı
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        Reklamverenler Derneğinden (RVD) yapılan açıklamada, Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) ile RVD adına Deloitte tarafından hazırlanan "Türkiye 2023 yılı Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu"nun sonuçları paylaşıldı.

        Rapora göre, 2023'te tahmini medya ve reklam yatırımları önceki yıla göre yüzde 120 artarak 140 milyar 690 milyon lira olurken, medya yatırımları 119 milyar 110 milyon lira; yapım, baskı ve reklamveren hizmet bedeli gibi reklam yatırımları ise 21 milyar 580 milyon liraya ulaştı.

        Geçen yıl yüzde 136,9 büyüyerek 86 milyar 500 milyon liralık hacme ulaşan dijital yatırımlar, toplamdan yüzde 72,6 pay aldı.

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        Dijital yatırımlar içinde mobil cihazlardaki gösterimler; oyun konsollarında ve akıllı televizyonlarda internet bağlantısıyla yayınlanabilen video içerikler; sesli reklam, müzik ve podcast gibi çalışmalar öne çıktı.

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        Sosyal medyada tıklanma ve gösterim bazlı uygulamalara 39 milyar 524 milyon liralık, markaların kendi mesajlarını izleyicinin okuma/izleme akışını bölmeden paylaşılan native içeriklere ise 3 milyar 269 milyon liralık bütçe ayrıldı.

        Televizyon reklamlarına ödenen tutar 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 94,5 artarak 24,9 milyar liraya ulaştı. Televizyonda reklam süreleri yüzde 5,2, reklamveren sayısı ise yüzde 7,1 azaldı.

        Yüzde 138,6 büyüyen açıkhava medya ve reklam yatırımları 5 milyar 8 milyon liraya ulaştı. Radyo reklamları ise yüzde 101,9 artışla 1 milyar 623 milyon lira oldu.

        Toplam 792 milyon liralık medya yatırımı gerçekleştirilen basın mecrası 2023'te yüzde 42,5 büyüdü. Gazeteye yatırım yapan reklamveren sayısında yüzde 16,5, reklam süresinde ise yüzde 5,6 düşüş gözlenirken, gazete reklamlarını en fazla finans, perakendecilik ve inşaat ev dekorasyon sektörü kullandı.

        Sinema reklamları yüzde 65,6 büyüyerek 183 milyar 320 milyon lira olurken, bu alandaki reklamveren sayısı yüzde 28,3 arttı.

        Rapora göre, geçen yıl yüzde 5,2'lik artışla dünya genelinde 874 milyar dolara ulaşan toplam medya yatırımlarının 2024'te 916 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

        Küresel medya yatırımlarının içinde en çok arttığı ülkeler arasında Türkiye, Hindistan, Meksika ve Endonezya bulunuyor.

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