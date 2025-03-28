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        Haberler Magazin Megan Fox, 4'üncü çocuğunu kucağına aldı - Magazin haberleri

        Megan Fox, 4'üncü çocuğunu kucağına aldı

        Hollywood yıldızı Megan Fox, Machine Gun Kelly ile ilk ortak çocuklarını kucağına aldı; "Sonunda burada! Küçük göksel tohumumuz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 08:29 Güncelleme: 28.03.2025 - 08:29
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        Dördüncü çocuğunu kucağına aldı
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        Hollywood’un ünlü oyuncularından Megan Fox, dördüncü kez anne oldu. 38 yaşındaki Fox, Machine Gun Kelly ile ilk ortak çocukları olan kızlarını kucağına aldı.

        Ünlü rapçi Machine Gun Kelly, baba olmanın heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Minik bebeğinin elini tutarak parmaklarını okşadığı siyah - beyaz bir videoyu takipçileriyle paylaşan Kelly, gönderisine "Sonunda burada! Küçük göksel tohumumuz. 3/27/25" notunu düştü.

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        Megan Fox ile Machine Gun Kelly, kasım ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Fox, düşük yaptıktan bir yıl sonra müjdeli haberi;"Aslında hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.

        Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin ilişkisi hep inişli - çıkışlı bir seyir izledi. Ocak 2022'de nişanlanan çift, bebek beklediklerini açıkladıktan kısa bir süre sonra, 2024 Kasım sonunda ayrılık haberiyle gündeme geldi.

        Megan Fox’un, eski eşi Brian Austin Green’den 12, 10 ve 8 yaşlarında üç oğlu bulunuyor. Machine Gun Kelly’nin ise eski partneri Emma Cannon’dan 15 yaşında bir kızı var.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram, Mega, Avalon

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