Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Meğer hep hata yapıyormuşuz! Nasıl su içmeli? Su içmenin 11 altın kuralı

        Meğer hep hata yapıyormuşuz! Nasıl su içmeli? Su içmenin 11 altın kuralı

        Vücudumuzun yüzde 60'ından fazlasını oluşturan su hayati bir öneme sahiptir. Enerji seviyesinin yükselmesinden, sindirimin iyileşmesine, ağrıların dinmesinden, cilt güzelliğine kadar tüm organların hatta tüm hücrelerin fonksiyonu için suya ihtiyacımız vardır. Yeterli su tüketmek bağışıklık sistemi dahil olmak üzere tüm vücudun işlevlerini desteklerken, suyun nasıl içileceği de en az bunun kadar önemli. İşte su içmenin 11 altın kuralı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İbni Sina, "Gece uykudan uyanınca susamış olunsa bile su içmek çok zararlıdır. Vücut ısısı düşeceğinden akçigere kan hücüm eder. Sinirlere zarar verir ve bedene titreme verir." diyerek gece su içmenin doğru olmadığını yıllar öncesinden söyleyerek uyarmıştır.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        1- Yemekle birlikte su içmeyin, sindirim siteminiz bozulur. Bu nedenle yemekten yarım saat önce su içmeyi bırakın, yemekten sonra da 1 buçuk saat sonra su içebilirsiniz.

        3

        2- Öğün aralarında yudum yudum su için.

        4

        3- Gece rahat uyumak istiyorsanız 1 saat öncesinden su içmeyi bırakın.

        5

        4- Sabah kalkınca 2 bardak ılık su için ve içine 1-2 yemek kaşığı sirke katın. Bu metabolizmanızı harekete geçirecek, ferahlık sağlayacak ve acıkma hissinizi geciktirecektir.

        6

        5- Çok acıktığınız an su için, acıkma hissinizin geçtiğini göreceksiniz.

        7

        6- Soğuk su içmemeye çalışın. Oda sıcaklığında su için.

        8

        7- Su içimini artırmak için suyun içerisine elma, limon, nane, salatalık dilimleyip koyabilirsiniz.

        9

        8- Susama hissiniz gelmeden su için. Bu vücudun yeterli su dengesini sağlar.

        10

        9- Plastik şişelerde su içmeyin, cam şişelerde su içmeye çalışın.

        11

        10- Yumuşak sulardan ziyade sert sular tercih edin. Sert sular mineral yönünden dahah zengindir ve daha alkalidir.

        12

        11- Suyunu içtiğiniz an biraz ağzınızda bekletin. Bu yöntem diş ve ağız sağlığınıza iyi gelecektir.

        Virüs ve siğil yayıyor, zehir saçıyor! Sakın yapmayın!
        Virüs ve siğil yayıyor, zehir saçıyor! Sakın yapmayın!
        Bilmeniz gereken 9 pratik bilgi
        Bilmeniz gereken 9 pratik bilgi
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"