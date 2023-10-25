Sakın bunu yapmayın! Virüs ve siğil yayıyor, zehir saçıyor!

Onikofaji olarak tanımlanan tırnak yeme hastalığı, parmak, tırnak ve tırnak etrafındaki dokunun hasarlanmasına dolayısıyla zaman içinde şekil bozukluğuna yol açabilir . Tırnak ve çevresindeki dokunun kötü görünmesi, kişinin kendisini kötü hissetmesine, kaygılanmasına, öz güveninin azalmasına neden olarak sosyal hayatını olumsuz anlamda etkiler.

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Uzun dönemde ise tırnak yatakları zarar görür ve bunun sonucunda tırnak düşebilir. Tırnak yiyen kişinin tırnaklarını yutması durumunda, mide enfeksiyonu gibi rahatsızlıkların görülme ihtimali oldukça yüksektir. Tırnakların sürekli olarak ağız ile temasına bağlı olarak pek çok enfeksiyon hastalığı oluşur. Çene ekleminde ve diş yapısında bozulmalar olabilir. Maloklüzyon olarak bilinen çenenin normal şekilde kapanmaması gibi durumlar gelişebilir.

Tırnak yeme hastalığı yani onikofaji ruh sağlığı açısından duygusal gerginlik ve sosyal utanca neden olabilmektedir. Trikotilomani (saç yolma bozukluğu) ve kompulsif deri yolma gibi diğer alışkanlık bozuklukları ile ilişkilendirilmektedir.