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Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

Kraliçe II. Elizabeth'in dün gerçekleşen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze için İngiltere'deki ziyaretini uzatan Meghan Markle'ın ise yeni Kral Charles'a özel istekte bulunduğu ve bir mektup yazdığı öne sürüldü.

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  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    İngiltere'de 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth, dün son yolculuğuna uğurlandı.

    Yüz binlerce kişi Londra sokaklarında Kraliçe'ye veda ederken, cenaze törenine siyaset dünyasından ve kraliyet üyelerinden binlerce kişi katıldı.
  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde 2020 yılında sarayı bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ile eşi Meghan Markle da hazır bulundu.
  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    Kraliyet ile sorunlar yaşadığı için ayrılan ancak her fırsatta Kraliçe II. Elizabeth'e saygı duyduğunu söyleyen ve kızının adını Kraliçe'nin kısaltması olan 'Lilibet' koyan Meghan Markle'ın, tabut taşındığı sırada gözyaşlarına tutamadığı da görüldü.
  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    Tüm bu görüntüler konuşulurken, NBC News ve Access Hollywood'da çalışmış muhabir Neil Sean'ın iddiası da basında gündem oldu. 

    Sean'ın iddiasına göre, Meghan Markle Kral III. Charles'tan 'cesur bir istekte' bulundu. 
  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    Sean, Markle'ın ABD'ye dönmeden önce Kral III. Charles'a özel bir mektup gönderdiğini ve 'baş başa' görüşme talep ettiğini öne sürdü.
  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    Sean konuya ilişkin "Evet, Markle Kral ile baş başa görüşmek istedi. Bu onun için oldukça cesur bir hareket" ifadelerini kullandı.

    Mektubun doğruları yanlışlardan ayırmak ve son iki yıldır yaşananları açıklamak için bir fırsat olabileceği de öne sürüldü.
  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    Buna karşılık Kral III. Charles'ın ne yanıt verdiği ve ikilinin görüşüp görüşmeyeceği ise açıklanmadı. 

    İddialara ilişkin saraydan da herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
  • Son dakika: Meghan Markle'dan yeni Kral III. Charles'a özel mektup

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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