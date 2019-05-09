Meghan Markle kimdir?

Meghan Markle merak edilen isimler arasında. Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet bebeğinin ismi açıklanması ile sosyal medyada da adı çok konuşuldu. Meghan Markle ve Prens Harry'nin 6 Mayıs Pazartesi günü dünyaya gelen bebeğinin ismi açıklandı. İngiltere tahtının 7. varisi olan erkek bebeğin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor olarak belirtildi. İşte Meghan Markle'nin hayatı

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

Haziran 2016'dan bu yana Prens Harry ile ilişkisi vardır. 2017'nin kasım ayında nişanlandıkları ve 2018'in ilkbaharında evlenecekleri duyuruldu. Nişanlanması üzerine Markle oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıkladı.19 Mayıs 2018'de büyük bir törenle evlenmişlerdir.

Filmografi

2002: General Hospital (Dizi 10.150)

2004: Century City (Dizi 1x04)

2005: Cuts (Dizi 1x05)

2005: Love, Inc. (Dizi 1x09)

2005: So was wie Liebe (A Lot Like Love, Film)

2006: Deceit (Film)

2006: Familienstreit de Luxe (The War at Home, Dizi 1x17)

2006: CSI: NY (Dizi 3x07)

2008: Ehe ist… (’Til Death, Dizi 3x02)

2008: 90210 (2 Folgen)

2009: Fringe – Grenzfälle des FBI (Fringe, 2 Folgen)

2009: Knight Rider (Dizi 1x14)

2009: The League (Dizi 1x02)

2009: Without a Trace – Spurlos verschwunden (Without a Trace, Dizi 7x15)

2010: CSI: Miami (Dizi 8x20)

2010: Männertrip (Get Him to the Greek, Film)

2010: Remember Me – Lebe den Augenblick (Remember Me, Film)

2010: The Candidate (Kısa film)

2011: Kill the Boss (Horrible Bosses, Film)

seit 2011: Suits

2012: Castle (Folge 4x17)

2012: Dysfunctional Friends (Film)